Droga nella lavatrice, due arresti a Ponticelli (Di lunedì 6 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Avevano nascosto la Droga anche in lavatrice, ma non è servito ad evitare loro l’arresto: dovranno rispondere di detenzione di Droga a fini di spaccio un uomo e la sua compagna incensurata di Ponticelli. Durante una perquisizione nella loro abitazione di Via Vera Lombardi, i carabinieri della stazione di Ponticelli hanno rinvenuto e sequestrato 55 dosi di marijuana e 35 di hashish. Circa 120 grammi di stupefacenti nascosti in casa, confezionati e tagliati con un coltello e un tagliere rinvenuti in cucina. Una parte della Droga era in una scatola di scarpe, la restante avvolta nelle lenzuola, in lavatrice. I due sono finiti in manette e sono stati sottoposti ai domiciliari, in attesa di giudizio. L'articolo ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 6 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Avevano nascosto laanche in, ma non è servito ad evitare loro l’arresto: dovranno rispondere di detenzione dia fini di spaccio un uomo e la sua compagna incensurata di. Durante una perquisizioneloro abitazione di Via Vera Lombardi, i carabinieri della stazione dihanno rinvenuto e sequestrato 55 dosi di marijuana e 35 di hashish. Circa 120 grammi di stupefacenti nascosti in casa, confezionati e tagliati con un coltello e un tagliere rinvenuti in cucina. Una parte dellaera in una scatola di scarpe, la restante avvolta nelle lenzuola, in. I due sono finiti in manette e sono stati sottoposti ai domiciliari, in attesa di giudizio. L'articolo ...

Advertising

cronachecampane : Ponticelli, droga nascosta nella lavatrice: in manette giovane coppia #Napoli #pietroscarpa #ponticelli - VickyVi49163681 : @Spiritualb1High Lui che parla di crack nella casa la modella cadaverica lui in modalità Gherardo suicida lui che d… - SignoraWaldorf : Ieri sono andata a una festa di inaugurazione si una casa di conoscenti che costava abbondantemente il doppio della… - eespulsi22 : RT @aliko_1982: @barbarab1974 Il titolo spiega che sia deceduto a causa del vaccino? No, e infatti qui - BabboChiquita : @AlexTheLondoner @mm58185186 @capuanogio Nessuno si droga, più semplicemente apriamo di più i libri nella vita, e c… -