Diffamò l' ex ministra Kyenge | annullate le condanne a Calderoli

(Di lunedì 6 giugno 2022) Casole sentenze di condanna a. La Corte di Cassazione ha annullato le sentenze di condanna di primo e di secondo grado nei confronti del vicepresidente del Senato Robertoper diffamazione aggravata dall'odio razziale per le offese all'ex ministro dell'Integrazione Cecile. Nel 2013, durante una festa della Lega Nord,aveva rivolto pesanti offese nei confronti dell'allora ministro del Governo Letta, per le quali è stato condannato in primo e secondo grado a Bergamo. Secondo i giudici della Cassazione non è stato riconosciuto ail legittimo impedimento a comparire in udienza per motivi di salute. «Credo sia un fatto rilevante la cancellazione senza rinvio di tutte e due le sentenze - commenta ...