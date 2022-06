Ci mancava solo Miss Hijab: “Velo simbolo di inclusività e io ora sono un modello” (Di lunedì 6 giugno 2022) Roma, 6 giu – Reginetta con l’Hijab. È quanto avviene sabato a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, al termine di un “concorso di bellezza” (anche se le stesse organizzatrici non lo definiscono tale), come riporta Tgcom24. Reginetta con l’Hijab, l’incoronazione Il concorso sul nuovo bizzarro tipo di reginetta si chiama “Regina con il Hijab. Sii l’esempio”, ed è il primo in assoluto Europa riservato alle donne con il Velo. Ad organizzare l’evento è Assia Belhadj, presidente dell’associazione Movimento delle donne musulmane d’Italia. Il messaggio è quello di rispondere all’idea della sottoMissione e di enfatizzare quello della scelta. Hanno partecipato più di 100 ragazze suddivise per fasce d’età (14-18 e 19-25 anni). A vincere nella prima categoria è stata 18enne di Milano Nourhan El Nagar, nella ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 6 giugno 2022) Roma, 6 giu – Reginetta con l’. È quanto avviene sabato a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, al termine di un “concorso di bellezza” (anche se le stesse organizzatrici non lo definiscono tale), come riporta Tgcom24. Reginetta con l’, l’incoronazione Il concorso sul nuovo bizzarro tipo di reginetta si chiama “Regina con il. Sii l’esempio”, ed è il primo in assoluto Europa riservato alle donne con il. Ad organizzare l’evento è Assia Belhadj, presidente dell’associazione Movimento delle donne musulmane d’Italia. Il messaggio è quello di rispondere all’idea della sottoione e di enfatizzare quello della scelta. Hanno partecipato più di 100 ragazze suddivise per fasce d’età (14-18 e 19-25 anni). A vincere nella prima categoria è stata 18enne di Milano Nourhan El Nagar, nella ...

