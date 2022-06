Chiedere una fideiussione (Di lunedì 6 giugno 2022) Avete intenzione di prendere in affitto una casa o un immobile commerciale, ma vi è stato richiesto una fideiussione? Sapete cos’è e come funziona? Iniziamo proprio dal principio. La fideiussione è un contratto tra due soggetti. Il fideiussore è colui, ente o soggetto garante, che si fa carico di pagare, se non sono saldati, i debiti di un contraente o di un’azienda. Naturalmente se il fideiussore interviene per pagare dei debiti, il debitore dovrà poi ripagare il fideiussore con una percentuale di aumento della somma che è stata versata. Alcune banche offrono tale servizio senza costi aggiuntivi, mentre altri chiedono una spesa di commissione.Dunque è bene che leggiate attentamente quali sono le richieste e soprattutto quali sono i costi che vi verranno richiesti. Ovviamente è una garanzia che viene richiesta in determinate occasioni, come per quanto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 6 giugno 2022) Avete intenzione di prendere in affitto una casa o un immobile commerciale, ma vi è stato richiesto una? Sapete cos’è e come funziona? Iniziamo proprio dal principio. Laè un contratto tra due soggetti. Il fideiussore è colui, ente o soggetto garante, che si fa carico di pagare, se non sono saldati, i debiti di un contraente o di un’azienda. Naturalmente se il fideiussore interviene per pagare dei debiti, il debitore dovrà poi ripagare il fideiussore con una percentuale di aumento della somma che è stata versata. Alcune banche offrono tale servizio senza costi aggiuntivi, mentre altri chiedono una spesa di commissione.Dunque è bene che leggiate attentamente quali sono le richieste e soprattutto quali sono i costi che vi verranno richiesti. Ovviamente è una garanzia che viene richiesta in determinate occasioni, come per quanto ...

Advertising

matteorenzi : La carta del docente è stata una nostra, lungimirante, intuizione nel 2015. Toglierla o decurtarla oggi è un errore… - Agenzia_Ansa : Alcune decine di donne hanno sfidato il regime talebano in Afghanistan con una protesta a Kabul per chiedere 'pane,… - TgrRai : 'Basta la guerra, liberiamo la Terra': centinaia di bambini in Piazza del Popolo a Roma per chiedere la pace in una… - FCassone74it : RT @serracchiani: Da #100giorni un popolo ha visto stravolgere la propria vita. Abbiamo il dovere di impegnarci per far tacere le armi e ch… - killuazibang : comunque capisco ogni punto di vista e non dico che ci sia una parte in torto su determinate cose ma il senso di ch… -

Scadenze fiscali a giugno: Imu, bonus da 200 euro e canone Rai Intanto ecco le date da non dimenticare per i pagamenti e per chiedere gli incentivi, dal bonus da ... Si tratta di una data frutto di un calcolo della Cgia di Mestre, che sottolinea come non sia "un ... "Stranger Things" riporta Kate Bush in classifica (grazie allo streaming) ... curatrice della colonna sonora, in un'intervista a Variety: "Mi è sembrato potesse avere una possibile connessione con le battaglie emotive di Maxine". Il passo successivo è stato chiedere a Wende ... Il Corriere della Città Nigeria, attentato dentro una chiesa cattolica Un commando armato ha aperto il fuoco contro i fedeli dentro la chiesa cattolica di San Francesco, nello stato di Ondo - nel sudovest della Nigeria - uccidendo diverse ... Licenziamenti, una sentenza fa perdere pezzi alle tutele della riforma Con la sentenza n. 125/2022 (pubblicata lo scorso 25 maggio) la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una delle disposizioni introdotte dalla legislazione in materia di licenziamenti dell’ult ... Intanto ecco le date da non dimenticare per i pagamenti e pergli incentivi, dal bonus da ... Si tratta didata frutto di un calcolo della Cgia di Mestre, che sottolinea come non sia "un ...... curatrice della colonna sonora, in un'intervista a Variety: "Mi è sembrato potesse averepossibile connessione con le battaglie emotive di Maxine". Il passo successivo è statoa Wende ... Chiedere una fideiussione Un commando armato ha aperto il fuoco contro i fedeli dentro la chiesa cattolica di San Francesco, nello stato di Ondo - nel sudovest della Nigeria - uccidendo diverse ...Con la sentenza n. 125/2022 (pubblicata lo scorso 25 maggio) la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una delle disposizioni introdotte dalla legislazione in materia di licenziamenti dell’ult ...