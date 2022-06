“Buckingham Palace dice di no a Kim Kardashian, mai successa una cosa così”. Niente biglietti per la ricca imprenditrice e il fidanzato (Di lunedì 6 giugno 2022) “Ha chiesto i biglietti sia al Palazzo che alla BBC, ma la sua richiesta è stata respinta. Una cosa praticamente mai successa”. Contestualizziamo. È il Daily Mail a raccontare una storia che farà parlare gli amanti del gossip. Secondo la testata britannica, infatti, la regina Elisabetta ha rimandato al mittente la richiesta di partecipare al BBC’s Platinum Party a Palazzo. E chi era il mittente? Kim Kardashian insieme al fidanzato Pete Davidson. Lei, 41 anni, è un’imprenditrice e modella statunitense che vanta 316 milioni (sì, avete letto bene) di follower su Instagram e altri 72 milioni su Twitter. Dopo la fine del matrimonio con Kanye West, adesso il suo cuore batte per Davidson, attore comico nato a New York 28 anni fa. La coppia è arrivata a Londra qualche giorno fa e avrebbe ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022) “Ha chiesto isia al Palazzo che alla BBC, ma la sua richiesta è stata respinta. Unapraticamente mai”. Contestualizziamo. È il Daily Mail a raccontare una storia che farà parlare gli amanti del gossip. Secondo la testata britannica, infatti, la regina Elisabetta ha rimandato al mittente la richiesta di partecipare al BBC’s Platinum Party a Palazzo. E chi era il mittente? Kiminsieme alPete Davidson. Lei, 41 anni, è un’e modella statunitense che vanta 316 milioni (sì, avete letto bene) di follower su Instagram e altri 72 milioni su Twitter. Dopo la fine del matrimonio con Kanye West, adesso il suo cuore batte per Davidson, attore comico nato a New York 28 anni fa. La coppia è arrivata a Londra qualche giorno fa e avrebbe ...

