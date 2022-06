Brunetta: “Il salario minimo per legge non è la soluzione” (Di lunedì 6 giugno 2022) ROMA – “Il salario minimo per legge non è la soluzione, è un errore. Mortifica la contrattazione, che è il cuore pulsante dei rapporti sindacali nel nostro Paese. È giunto il tempo di archiviare definitivamente la stagione della moderazione salariale, tanto nel pubblico che nel privato, ma a condizione di agganciare davvero la contrattazione collettiva alle dinamiche della produttività, in una prospettiva di reale partecipazione e di condivisione dei risultati”. Così il ministro della pubblica amministrazione, Renato Brunetta, che ieri ha parlato di queste importanti tematiche in un’intervista pubblicata sul noto quotidiano economico “Il Sole 24 Ore”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 6 giugno 2022) ROMA – “Ilpernon è la, è un errore. Mortifica la contrattazione, che è il cuore pulsante dei rapporti sindacali nel nostro Paese. È giunto il tempo di archiviare definitivamente la stagione della moderazione salariale, tanto nel pubblico che nel privato, ma a condizione di agganciare davvero la contrattazione collettiva alle dinamiche della produttività, in una prospettiva di reale partecipazione e di condivisione dei risultati”. Così il ministro della pubblica amministrazione, Renato, che ieri ha parlato di queste importanti tematiche in un’intervista pubblicata sul noto quotidiano economico “Il Sole 24 Ore”. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

elio_vito : Brunetta sbaglia, in Italia dove ci sono salari bassi ed una alta percentuale di lavoratori poveri, il salario mini… - peppeprovenzano : Il Min Brunetta ha dichiarato che il salario minino è “contro la nostra storia culturale”. Evidentemente, per lui,… - petergomezblog : Salario minimo, la chiusura di Brunetta: “Una legge ad hoc non va bene, va contro la nostra storia culturale di rel… - MirellaManzi : RT @Lorenzo62752880: Brunetta è contro il salario minimo perchè dice che lo stipendio deve corrispondere alla produttività. Beh nel suo c… - Lopinionista : Brunetta: 'Il salario minimo per legge non è la soluzione' -