Basma Afzaal, 18enne pakistana scomparsa da Padova: similitudini con Saman Abbas

Il caso di scomparsa di Basma Afzaal, ricorda inevitabilmente quello drammatico di Saman Abbas. Basma, come Saman, ha 18 anni ed è di origine pakistana. La giovane, come ricorda Tgcom24, sarebbe fuggita all'estero, probabilmente in Francia, dopo essersi negata ad un matrimonio combinato e fortemente voluto dalla sua famiglia. La giovane sarebbe scomparsa lo scorso 31 maggio da Galliera Veneta, in provincia di Padova, dove viveva con la sua famiglia.

scomparsa Basma Afzaal: le indagini

Secondo quanto emerso dalle prime indagini sul caso di scomparsa della giovane pakistana, Basma sarebbe già in Francia dove avrebbe ...

