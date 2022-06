Alzheimer | concluso il quarto convegno del Rotary Roma Capitale | in prima linea contro le problematiche di salute della terza età

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 6 giugno 2022) Ilha già sconfitto la poliomielite, che nel 1988 colpiva 350.000 bambini, ora l’impegno è a favore degli anziani: i malati diin Italia sono 1,2 milioni e 700 mila persone non sanno di esserlo. L’impegno nella lotta alle malattie rientra da sempre tra gli obiettivi prioritari del. Negli ultimi 32 anni l’associazione internazionale fondata da Paul Harris ha consentito di vaccinare oltre 2,5 miliardi di bambini in 122 Paesi, con un impegno economico di circa 2 miliardi di dollari da parte dei soci rotariani di tutto il mondo. E proprio grazie ali casi di poliomielite si sono ridotti del 99.9% rispetto al 1988, quando questa malattia —per la quale non esiste una cura ma che è prevenibile con un semplice vaccino— colpiva ogni anno oltre 350 mila bambini. Oggi nel mondo rimangono ...