A Roma l’inceneritore può essere una soluzione | bisogna informare bene i cittadini Ecco perché

(Di lunedì 6 giugno 2022) Ho condotto proprio su queste pagine una battaglia contro quella che dovevala più grande discarica della Sicilia, per la precisione a Centuripe, il paese con la forma della Stella Marina per intici e per i tecnici con quella del Modulor di Le Corbusier. Ora viceversa a, la più bella città del mondo ma perennemente infestata da rifiuti e di conseguenza cinghiali e ratti, si è accesso il dibattito sul nuovo termovalorizzatore. Come era prevedibile è scattato l’effetto “nimby” e gli abitanti di Santa Palomba, estrema periferia sud verso Pomezia, una distesa di capannoni e cassonetti ricolmi, sono sul piede di guerra. Non scrivo per riguardo a loro – che qui non c’è niente da salvaguardare – ma un termovalorizzatore di moderna concezione potrebbeun riscatto anche per la loro salute. Infatti, se ...