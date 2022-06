A casa tutti bene e Le fate ignoranti migliori serie tv. Zerocalcare il più innovativo. Gli altri Nastri d’argento (Di lunedì 6 giugno 2022) di Maridì Vicedomini A casa tutti bene – La serie di Gabriele Muccino e Le fate ignoranti di Ferzan Özpetek sono le migliori tra le Grandi serie 2022 votate dai Giornalisti Cinematografici Italiani che hanno consegnato sabato 4 giugno a Napoli, in collaborazione con la Film Commission Regione Campania, al Teatro di Corte di Palazzo Reale, i premi ai vincitori della seconda edizione dei Nastri d’argento dedicati alla serialità. ‘Nastro dell’anno’ per la serie più innovativa a Zerocalcare per Strappare lungo i bordi. Per Vita da Carlo la più votata tra le ‘serie original’, Nastro per Carlo Verdone.Per i diversi generi narrativi i Nastri sono andati a I bastardi di ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 6 giugno 2022) di Maridì Vicedomini Abene – Ladi Gabriele Muccino e Ledi Ferzan Özpetek sono letra le Grandi2022 votate dai Giornalisti Cinematografici Italiani che hanno consegnato sabato 4 giugno a Napoli, in collaborazione con la Film Commission Regione Campania, al Teatro di Corte di Palazzo Reale, i premi ai vincitori della seconda edizione deidedicati alla serialità. ‘Nastro dell’anno’ per lapiù innovativa aper Strappare lungo i bordi. Per Vita da Carlo la più votata tra le ‘original’, Nastro per Carlo Verdone.Per i diversi generi narrativi isono andati a I bastardi di ...

Advertising

lauraboldrini : 'La nostra famiglia vive qui da 90 anni, questa casa è di nostra proprietà. E invece non possiamo uscire tutti insi… - matteosalvinimi : “Roma, arriva il bonus per i nomadi: 10mila euro per trovarsi una casa e lasciare i campi”. No, non siamo su Scherz… - quinta : @GuidoCrosetto se incontro delle persone, lo faccio in locali aerati, tutti con mascherine, in poche persone, per p… - FrancescoCiuff6 : @Sissi32861168 @MediasetTgcom24 Quando qualcuno le toglierà la casa la patria e la libertà noi tutti urleremo che fanno bene! - laviaggiatrice4 : RT @Solosamp1974: @borghi_claudio @antonellacirce1 @federico_d86 @Luna61710831 Ora avete scartavetrato il belino. Ma andate a chiedere a Sp… -