Victoria Cabello | stoccata ai Jerù?

Leggi su 361magazine

(Di domenica 5 giugno 2022), in compagina dell’ex fidanzato Barù Gaetani, provoca i fan di Jessica Selassiè Barù Gaetani etornano sulle scene social. I due storici ex si ritrovano spesso e vengono più volte avvistati in compagnia l’uno dell’altra. Stando ai recenti rumors pare che tra Barù e l’attrice ci sia solo amicizia, ma i fan di Jessica Selassiè e dello stesso ex gieffino sobbalzano davanti alle indiscrezioni dei media e dei social network. In una recente storia su instagram, è proprio laa provocare icon uno scatto che ritrare l’attrice in compagnia dell’ex gieffino Barù presso il ristorante Braci By Barù, luogo i cui s’incontra spesso la celebre ex coppia. Sembra che la vincitrice di Pechino Express 2022 voglia ironizzare sul fanatismo dei ...