Traffico Roma del 05-06-2022 ore 17:30 (Di domenica 5 giugno 2022) Luceverde Roma ben trovati dalla redazione Traffico sostenuto a causa dei rientri dal ponte del 2 Giugno primi rallentamenti sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna tra una puntina è l’uscita sulla Roma Civitavecchia quadranti tra Santa Severa e Torrimpietra stessa situazione sull’Aurelia tra Aranova a Fregene in Malagrotta naturalmente verso Roma sul tratto Urbano della Roma L’Aquila per un veicolo in panne sulla complanare Tor Cervara Viale Palmiro Togliatti in direzione del centro qualche problema segnalato dalla polizia locale al Flaminio in Piazzale delle Belle Arti a causa di un incidente avvenuto all’altezza di Ponte Risorgimento inevitabili le ripercussioni la stessa polizia locale Cerignola un altro incidente al Lido di Ostia in via della pineta di Ostia a ridosso di via Pietro Rosa ... Leggi su romadailynews (Di domenica 5 giugno 2022) Luceverdeben trovati dalla redazionesostenuto a causa dei rientri dal ponte del 2 Giugno primi rallentamenti sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna tra una puntina è l’uscita sullaCivitavecchia quadranti tra Santa Severa e Torrimpietra stessa situazione sull’Aurelia tra Aranova a Fregene in Malagrotta naturalmente versosul tratto Urbano dellaL’Aquila per un veicolo in panne sulla complanare Tor Cervara Viale Palmiro Togliatti in direzione del centro qualche problema segnalato dalla polizia locale al Flaminio in Piazzale delle Belle Arti a causa di un incidente avvenuto all’altezza di Ponte Risorgimento inevitabili le ripercussioni la stessa polizia locale Cerignola un altro incidente al Lido di Ostia in via della pineta di Ostia a ridosso di via Pietro Rosa ...

Advertising

LuceverdeRoma : ??#Treni - Linea AV Roma-Napoli e Roma-Pescara ?il traffico permane SOSPESO a Roma Prenestina ??oggi e domani… - FerrovieInfo : Attenzione, forti ritardi. #Ferrovie #Infoferrovie #Treni #Trains #Roma #Napoli #5giugno - CCISS_Ministero : A24 Roma-Teramo code causa traffico intenso a A24 Barriera Di Roma Est (Km 8,4) in direzione Roma dalle 17:49 del… - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato in viale Trastevere - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso in via dei Caduti per la Resistenza -