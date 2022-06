Traffico Roma del 05-06-2022 ore 09:30 (Di domenica 5 giugno 2022) Luceverde Roma Buongiorno e ben ritrovati aumenta il Traffico sulla litoranea tra Castel Fusano e Marina di Ardea mentre sulle strade di Roma il Traffico al momento risulta il Carso più intenso sulle strade intorno al Vaticano per l’afflusso di fedeli in piazza San Pietro per le consuete celebrazioni domenicali attenzione Dunque i divieti di sosta e ai cambiamenti della viabilità mi ricordo che via dei Fori Imperiali per tutto il giorno è isola pedonale e di conseguenza le molte linee di bus che normalmente vi transitano deviano Isolo percorso anche nella giornata di oggi sulla metro B è interrotta la tratta Castro Pretorio Laurentina il servizio è comunque sostituito da bus navetta bene da Massimo Vischi per il momento è tutto ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito ... Leggi su romadailynews (Di domenica 5 giugno 2022) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati aumenta ilsulla litoranea tra Castel Fusano e Marina di Ardea mentre sulle strade diilal momento risulta il Carso più intenso sulle strade intorno al Vaticano per l’afflusso di fedeli in piazza San Pietro per le consuete celebrazioni domenicali attenzione Dunque i divieti di sosta e ai cambiamenti della viabilità mi ricordo che via dei Fori Imperiali per tutto il giorno è isola pedonale e di conseguenza le molte linee di bus che normalmente vi transitano deviano Isolo percorso anche nella giornata di oggi sulla metro B è interrotta la tratta Castro Pretorio Laurentina il servizio è comunque sostituito da bus navetta bene da Massimo Vischi per il momento è tutto ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito ...

Advertising

battaglia_persa : RT @grazianorossi: in un qualsiasi concerto tra stadio Olimpico e Capannelle, tanto per fare due esempi, puntualmente accade. A #Roma o vai… - ptkdev : RT @identificativo: Ce l’hai presente er traffico de Roma? - identificativo : Ce l’hai presente er traffico de Roma? - EugenioBerto70 : Incidente sull'Alta velocità, ancora disagi al traffico - CCISS_Ministero : A1 Roma-Napoli code causa traffico intenso a A1 Barriera Di Napoli Nord (Km 739,7) in direzione Roma dalle 09:13 d… -