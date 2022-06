Sofia Raffaeli | chi è la nuova stella della ginnastica ritmica

(Di domenica 5 giugno 2022) Per la prima volta un'italiana porta a casa la Coppa del Mondo all-around. La 18enne farfalla marchigiana vince a Pesaro. Argento per Milena Baldassarri

Parte alla grande per l'Italia la tappa della World Cup di ginnastica ritmica a Pesaro. Arriva una splendida doppietta conoro nell'all around e Milena Baldassarri d'argento. La 18enne marchigiana ha illuminato la scena alla Vitifrigo Arena di Pesaro trionfando nel concorso generale individuale dell'ultima ...Dopo la storica vittoria della Coppa del mondo nell'all around targata, arriva un'altra grande soddisfazione per l'Italia nel favoloso sabato sera della ginnastica ritmica a Pesaro. Nella tappa italiana che conclude la World Cup 2022, le Farfalle sono ...Sofia Raffaeli è la prima italiana di sempre a conquistare la Coppa del Mondo all-around di ginnastica ritmica. A Pesaro è arrivato è arrivato il suo oro nell'all-around con l'argento di Milena ...Dopo la storica vittoria della Coppa del mondo nell'all around targata Sofia Raffaeli, arriva un'altra grande soddisfazione per l'Italia nel favoloso sabato sera della ginnastica ritmica a Pesaro. Nel ...