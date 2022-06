Rinnovo Koulibaly | le cifre reali offerte da De Laurentiis

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 5 giugno 2022) Ildi Kalidoucon il Napoli è ancora in alto mare. Il centrale senegalese ha il contratto in scadenza nel 2023 e, ad oggi, non ci sono stati margini per assistere alla fumata bianca. Nel futuro di, dunque, potrebbe esserci una maglia diversa da quella azzurro Napoli ma solo se arriverà un’offerta congura al suo valore. Altrimenti rischia anche lui l’addio a parametro zero se nel corso della stagione non si arriverà ad un accordo.Napoli (Getty Images), ‘no’ alal ribasso: leL’edizione odierna di Tuttosport, ha rivelato ledal Napoli aper la firma suldel contratto. Aurelio De ...