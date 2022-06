Ragazze molestate sul treno per Gardaland: “Ci toccavano dappertutto” (Di domenica 5 giugno 2022) Roma, 5 giu – Le testimonianze delle cinque Ragazze che hanno denunciato aggressioni sessuali il 2 giugno, di ritorno da una gita al parco divertimenti, ci raccontano dei momenti di panico e paura causati dalle follie di Peschiera del Garda che in questi giorni hanno tenuto banco sui media italiani. Ragazze accerchiate “Eravamo circondate. Il caldo ci asfissiava, alcune di noi sono svenute. Cercavamo un controllore senza trovarlo, ci palpeggiavano il sedere e altre parti del corpo. E ridevano di noi. Ci dicevano: ‘Le donne bianche qui non salgono'”. Sono cinque ragazzine quelle che sono andate a sporgere denuncia per violenze sessuali subìte a bordo del treno regionale di ritorno da Gardaland, in una giornata che doveva essere di festa. Verona-Milano si è trasformato in un viaggio da incubo per delle ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 5 giugno 2022) Roma, 5 giu – Le testimonianze delle cinqueche hanno denunciato aggressioni sessuali il 2 giugno, di ritorno da una gita al parco divertimenti, ci raccontano dei momenti di panico e paura causati dalle follie di Peschiera del Garda che in questi giorni hanno tenuto banco sui media italiani.accerchiate “Eravamo circondate. Il caldo ci asfissiava, alcune di noi sono svenute. Cercavamo un controllore senza trovarlo, ci palpeggiavano il sedere e altre parti del corpo. E ridevano di noi. Ci dicevano: ‘Le donne bianche qui non salgono'”. Sono cinque ragazzine quelle che sono andate a sporgere denuncia per violenze sessuali subìte a bordo delregionale di ritorno da, in una giornata che doveva essere di festa. Verona-Milano si è trasformato in un viaggio da incubo per delle ...

