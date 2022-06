Pensioni 2022, ricalcolo in arrivo: c’è da preoccuparsi? (Di domenica 5 giugno 2022) Pensioni 2022, qual è l’effetto dell’inflazione sui contributi? Il cambiamento delle condizioni economiche si fa sentire. Prima la pandemia, poi la guerra in Ucraina stanno mettendo a dura prova l’economia mondiale e le ripercussioni pratiche saranno presto evidenti a tutti. L’inflazione in aumento porterà a cambiamenti importanti nell’ambito delle Pensioni, ecco perché. Foto Adobe StockIl conflitto che sta sconvolgendo l’Europa si sta ripercuotendo pesantemente sull’inflazione, anche in Italia. Questo vuol dire, praticamente, che stiamo assistendo a diversi disagi che iniziano a mettere in difficoltà i contribuenti, ma presto coinvolgeranno anche i pensionati. Tangibile è l’aumento dei prezzi di alcuni prodotti che diventano, poi, sempre più difficili da trovare. Anche aprire un mutuo è più gravoso a causa ... Leggi su chenews (Di domenica 5 giugno 2022), qual è l’effetto dell’inflazione sui contributi? Il cambiamento delle condizioni economiche si fa sentire. Prima la pandemia, poi la guerra in Ucraina stanno mettendo a dura prova l’economia mondiale e le ripercussioni pratiche saranno presto evidenti a tutti. L’inflazione in aumento porterà a cambiamenti importanti nell’ambito delle, ecco perché. Foto Adobe StockIl conflitto che sta sconvolgendo l’Europa si sta ripercuotendo pesantemente sull’inflazione, anche in Italia. Questo vuol dire, praticamente, che stiamo assistendo a diversi disagi che iniziano a mettere in difficoltà i contribuenti, ma presto coinvolgeranno anche i pensionati. Tangibile è l’aumento dei prezzi di alcuni prodotti che diventano, poi, sempre più difficili da trovare. Anche aprire un mutuo è più gravoso a causa ...

