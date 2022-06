“Osimhen via nel 2023, così De Laurentiis fa una plusvalenza totale” (Di domenica 5 giugno 2022) Victor Osimhen è un uomo mercato del Napoli, un giocatore che può fare la differenza in campo, ma che può portare nelle casse del club di Aurelio De Laurentiis 100 milioni di euro. Sarebbero manna del cielo per l’imprenditore cinematografico che ha imposto un taglio netto degli stipendi per venire incontro ad esigenze di bilancio. Ma De Laurentiis è anche un uomo acuto, soprattutto quando si tratta di vendere bene i giocatori: non ci dimentichiamo gli affari Cavani, Lavezzi e Higuain. Ora in vetrina oltre a Koulibaly che piace a Juve e Barcellona, Fabian Ruiz nel mirino di club di Liga e Premier, c’è anche Osimhen. Ma secondo quanto riferisce Il Napulegno al momento solo un club di Premier ha presentato una proposta per l’attaccante nigeriano, arrivando ad offrire 85 milioni di sterline. A gennaio c’era il Newcastle ... Leggi su napolipiu (Di domenica 5 giugno 2022) Victorè un uomo mercato del Napoli, un giocatore che può fare la differenza in campo, ma che può portare nelle casse del club di Aurelio De100 milioni di euro. Sarebbero manna del cielo per l’imprenditore cinematografico che ha imposto un taglio netto degli stipendi per venire incontro ad esigenze di bilancio. Ma Deè anche un uomo acuto, soprattutto quando si tratta di vendere bene i giocatori: non ci dimentichiamo gli affari Cavani, Lavezzi e Higuain. Ora in vetrina oltre a Koulibaly che piace a Juve e Barcellona, Fabian Ruiz nel mirino di club di Liga e Premier, c’è anche. Ma secondo quanto riferisce Il Napulegno al momento solo un club di Premier ha presentato una proposta per l’attaccante nigeriano, arrivando ad offrire 85 milioni di sterline. A gennaio c’era il Newcastle ...

Advertising

antonellaa262 : Calciomercato Napoli: il club tedesco avrebbe individuato in Osimhen il sostituto ideale del bomber polacco.… - Andrea842631710 : @Szobosalvs Questo è vero. Però posso lanciarti la provocazione? Insigne out, Mertens forse out M.rui potrebbe div… - Sal_Dambrosio : @Torrenapoli1 Osimhen non va via e farà una grandissima stagione, poi forse andrà via l'anno prossimo a cifre alte… - NapoliFCNews : Galli: “Se il Napoli da via Osimhen, vuol dire che hanno già il sostituto” #Napoli #SSCNapoli #SSCN - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CDS - Napoli, Osimhen via solo in caso di offerta monstre: la dirigenza monitora tre attaccanti -