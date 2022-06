MotoGP | GP Catalogna 2022 | risultati e classifica warm-up Viñales fa segnare il miglior tempo Secondo Bastianini | terzo Giannantonio

(Di domenica 5 giugno 2022) Maverickfailnel-up del GP di. Il pilota dell’Aprilia Racing ferma ilsull’1’40”135 e si candida per il successo nella gara odierna. Appena dietro allo spagnolo troviamo l’azzurro Eneasulla sua Ducati del Gresini Racing,a 0.006 dalla vetta. Terza posizione per un grande Fabio di(Gresini Racing) a 0.113 dalla prima posizione. Quarta piazza per lo spagnolo Alex Rins (Team Suzuki Ecstar) a 0.226, quinta per Aleix Espargaro (Aprilia Racing) a 0.232. A chiudere la top ten ci sono il sudafricano Brad Binder (KTM), sesto a 0.315, lo spagnolo Joan Mir (Suzuki), settimo a 0.353, il portoghese ...

P300it : Motomondiale | GP Catalogna 2022, sintesi dei warm-up ? di Alyoska Costantino ?? - infoitsport : Diretta MotoGP / Warm Up GP Catalogna 2022: Vinales e Bastianini al top - infoitsport : MotoGp, diretta gara Gp Catalogna: orario e dove vederla in tv - OA_Sport : #MOTOGP Vinales vola nel warm-up, Bastianini insegue da vicino. Quartararo e Bagnaia giocano a nascondino - FormulaPassion : #MotoGP: i risultati del Warm-Up del #CatalanGP -

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ORARIO GARA IN CHIARO SU TV8 LA GRIGLIA DI PARTENZA DELLA GARA 10.10 Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alla gara che ...DIRETTA, GP: IN PISTA PER IL WARM - UP Con la griglia di partenza già definita, la sessione di warm - up in teoria serve a provare le moto in assetto da gara. Tenendo presente che al ...Marco Melandri, campione del mondo classe 250, due volte vice campione del mondo, una in 125 e una in MotoGP, 22 gare vinte nel motomondiale e altrettante in SBK, sarà l’ospite della diretta di moto.i ...Classifica MotoGP: il Mondiale Piloti, Fabio Quartararo guida verso il GP Catalogna 2022 a Barcellona davanti ad Aleix Espargaro ed Enea Bastianini ...