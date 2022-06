MotoGP, Enea Bastianini troppo nervoso. L’incertezza sul futuro nella Ducati ufficiale 2023 non sta aiutando (Di domenica 5 giugno 2022) Una brutta botta. Enea Bastianini non esce con un problema fisico dal GP di Catalogna, nono round del Mondiale 2022 di MotoGP, ma con il morale a terra decisamente sì. Le qualifiche in terra catalana non erano andate per il verso giusto e la 14ma casella lo stava a dimostrare. Il terzo e quarto settore del circuito si erano rivelati indigesti per Enea, non in grado di tirar fuori quel qualcosa in più dalla moto e il taglio in Q1 era stato inesorabile. Tuttavia, nel corso del warm-up odierno, dei segnali di risveglio erano arrivati e si sperava che la solita prestazione alla Bastianini si presentasse. In altre parole, si confidava in una bella rimonta per le posizioni di vertice. I presupposti si stavano creando effettivamente, dal momento che il romagnolo aveva guadagnato piuttosto agevolmente la ... Leggi su oasport (Di domenica 5 giugno 2022) Una brutta botta.non esce con un problema fisico dal GP di Catalogna, nono round del Mondiale 2022 di, ma con il morale a terra decisamente sì. Le qualifiche in terra catalana non erano andate per il verso giusto e la 14ma casella lo stava a dimostrare. Il terzo e quarto settore del circuito si erano rivelati indigesti per, non in grado di tirar fuori quel qualcosa in più dalla moto e il taglio in Q1 era stato inesorabile. Tuttavia, nel corso del warm-up odierno, dei segnali di risveglio erano arrivati e si sperava che la solita prestazione allasi presentasse. In altre parole, si confidava in una bella rimonta per le posizioni di vertice. I presupposti si stavano creando effettivamente, dal momento che il romagnolo aveva guadagnato piuttosto agevolmente la ...

Advertising

SkySportMotoGP : ? Caduta per Enea Bastianini ? 4 italiani ritirati, Pecco, Di Giannantonio e Bezzecchi LIVE ?… - SkySport : RT @SkySportMotoGP: ?? Intervista a Enea Bastianini dopo il GP di Catalunya ?? @MotoGP #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #CatalanGP https://t.co… - SkySportMotoGP : ?? Intervista a Enea Bastianini dopo il GP di Catalunya ?? @MotoGP #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #CatalanGP - Raflifernanda20 : RT @gponedotcom: 'Ho perso l'anteriore, ancora non so il motivo. Troppi alti e bassi, serve una soluzione. Nakagami? non mi sento di dare g… - gponedotcom : 'Ho perso l'anteriore, ancora non so il motivo. Troppi alti e bassi, serve una soluzione. Nakagami? non mi sento di… -