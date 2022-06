L’ex ct del Belgio: “Mertens è un monumento. Futuro? Ho una speranza” (Di domenica 5 giugno 2022) Dries Mertens è al centro di numerose voci sul suo Futuro. Tra 25 giorni sarà svincolato: senza rinnovo dirà addio al Napoli e potrà cercare una nuova sistemazione, ovunque preferirà. Ci sono già diverse squadre interessate al belga, dalla Lazio al Botafogo, in tutto il mondo e la decisione finale spetterà solo al miglior marcatore della storia del Napoli. L’ex commissario tecnico del Belgio, Georges Leekens ai microfoni de Il Mattino ha parlato del Futuro di Dries Mertens: “A Napoli è un idolo, non sarà Maradona ma… Sicuramente è un monumento! È un calciatore dalla statura piccola ma dall’enorme rendimento. Non sono sorpreso dal fatto che sia tanto amato, è un ragazzo d’oro, gli vogliono bene tutti. Anche in Belgio è uno dei più amati dai ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 5 giugno 2022) Driesè al centro di numerose voci sul suo. Tra 25 giorni sarà svincolato: senza rinnovo dirà addio al Napoli e potrà cercare una nuova sistemazione, ovunque preferirà. Ci sono già diverse squadre interessate al belga, dalla Lazio al Botafogo, in tutto il mondo e la decisione finale spetterà solo al miglior marcatore della storia del Napoli.commissario tecnico del, Georges Leekens ai microfoni de Il Mattino ha parlato deldi Dries: “A Napoli è un idolo, non sarà Maradona ma… Sicuramente è un! È un calciatore dalla statura piccola ma dall’enorme rendimento. Non sono sorpreso dal fatto che sia tanto amato, è un ragazzo d’oro, gli vogliono bene tutti. Anche inè uno dei più amati dai ...

Advertising

tvdellosport : ??”MOURINHO RIMANE A ROMA” In diretta da Formentera, l’ex difensore della Roma Ubaldo Righetti è intervenuto durant… - SkyTG24 : La giuria del processo per diffamazione #JohnnyDepp contro #AmberHeard a #Fairfax, in Virginia, ha raggiunto un ver… - reportrai3 : Dopo la puntata di lunedì qualcuno ha obiettato sulla veridicità del coinvolgimento di Stefano Delle Chiaie di Avan… - SonjaGemma : RT @BulelwaEspoir: Stavo uscendo con una ragazza che mi parlava sempre del suo ex. Ho chiamato l’ex per riconciliarli. È meglio così - gilnar76 : L’ex ct del Belgio: “Mertens è un monumento. Futuro? Ho una speranza” #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio #Sscnapoli… -