Isola 16, Alessandro Iannoni svela qual era l'unico naufrago che proprio non sopportava. E a proposito del trono a Uomini e Donne… (Di domenica 5 giugno 2022) Reduce dalla sua esperienza a L'Isola dei Famosi, dove è stato uno dei maggiori protagonisti di questa edizione, Alessandro Iannoni è intervenuto ai microfoni di Casa Chi. La sua decisione di non proseguire per motivi di studio ha lasciato un po' l'amaro in bocca a chi lo reputava un potenziale vincitore. Rifarebbe questa scelta? E si aspettava di ottenere così tanto riscontro dal pubblico? Assolutamente sì la rifarei. Un po' me lo immaginavo che sarei piaciuto, perché non ero di questo mondo, in me vedevano un ragazzo un po' puro, nuovo, ma non così tanto. Una volta uscito ho avuto un riscontro positivissimo. Ero terrorizzato che per la mia scelta magari mi attaccavano invece no, ho avuto un bel riscontro. Leggo sui social che mi stanno sostenendo e questo era importantissimo. No, non sono pentito della scelta. Lì è tutto amplificato ...

