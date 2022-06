Guerra in Ucraina, l’appello del Papa: “Non portate l’umanità alla rovina” (Di domenica 5 giugno 2022) Città del Vaticano – “Non portate l’umanità alla rovina per favore!”. Al termine del Regina Coeli (leggi qui), da piazza San Pietro, Papa Francesco lancia un nuovo appello per la pace nell’est Europa, dove il conflitto tra Russia e Ucraina, che va avanti da più di cento giorni, sembra non voler cessare. “A Pentecoste il sogno di Dio sull’umanità diventa realtà; cinquanta giorni dopo la Pasqua, popoli che parlano lingue diverse si incontrano e si capiscono. Ma ora, a cento giorni dall’inizio dell’aggressione armata all’Ucraina, sull’umanità è calato nuovamente l’incubo della Guerra, che è la negazione del sogno di Dio: popoli che si scontrano, popoli che si uccidono, gente che, anziché avvicinarsi, viene allontanata ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 5 giugno 2022) Città del Vaticano – “Nonper favore!”. Al termine del Regina Coeli (leggi qui), da piazza San Pietro,Francesco lancia un nuovo appello per la pace nell’est Europa, dove il conflitto tra Russia e, che va avanti da più di cento giorni, sembra non voler cessare. “A Pentecoste il sogno di Dio suldiventa realtà; cinquanta giorni dopo la Pasqua, popoli che parlano lingue diverse si incontrano e si capiscono. Ma ora, a cento giorni dall’inizio dell’aggressione armata all’, sulè calato nuovamente l’incubo della, che è la negazione del sogno di Dio: popoli che si scontrano, popoli che si uccidono, gente che, anziché avvicinarsi, viene allontanata ...

