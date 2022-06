Gardaland, sulle molestie dei migranti la sinistra tace (Di domenica 5 giugno 2022) Se volete davvero capire la Festa della Repubblica Italiana non guardate alle liturgie da Museo delle Cere dei Mattarella, dei medici terminator e di tutta la mercanzia a vario titolo istituzionale. Andate a Peschiera del Garda, spostatevi a Gardaland e godetevi il divertimento. Un puttanaio di duemila balordi, in larga parte nordafricani, fanno tabula rasa, poi salgono su un treno e molestano le ragazze al grido: qui le donne non salgono. L’ipocrisia dei media mainstream Cosa che l’informazione di merda si è puntualmente dimenticata di dire: “Peschiera sembrava il Marocco” scrivevano sui social, per dire tutta la fascia del Maghreb. Anzi ci passa per razzista il sindaco di Peschiera, Orietta Gaiulli, atterrita dopo una tregenda di risse, accoltellamenti, distruzioni. L’informazione di merda nei telegiornali ha informato, testuale: disordini dopo una festa in spiaggia ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 5 giugno 2022) Se volete davvero capire la Festa della Repubblica Italiana non guardate alle liturgie da Museo delle Cere dei Mattarella, dei medici terminator e di tutta la mercanzia a vario titolo istituzionale. Andate a Peschiera del Garda, spostatevi ae godetevi il divertimento. Un puttanaio di duemila balordi, in larga parte nordafricani, fanno tabula rasa, poi salgono su un treno e molestano le ragazze al grido: qui le donne non salgono. L’ipocrisia dei media mainstream Cosa che l’informazione di merda si è puntualmente dimenticata di dire: “Peschiera sembrava il Marocco” scrivevano sui social, per dire tutta la fascia del Maghreb. Anzi ci passa per razzista il sindaco di Peschiera, Orietta Gaiulli, atterrita dopo una tregenda di risse, accoltellamenti, distruzioni. L’informazione di merda nei telegiornali ha informato, testuale: disordini dopo una festa in spiaggia ...

