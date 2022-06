Galles-Ucraina, Yarmolenko in lacrime e Bale lo rincuora (Di domenica 5 giugno 2022) L’hanno decisa loro: Gareth Bale e Andriy Yarmolenko. Il primo autore del tiro cross in area al 34?, l’ucraino invece è lo sfortunato protagonista di un autogol che pesa tantissimo. Un gol decisivo per riportare il Galles al Mondiale dopo 64 anni e per spegnere il sogno dell’Ucraina. Tra i più disperati, sotto la pioggia battente di Cardiff, c’è proprio Andriy Yarmolenko, in lacrime sotto lo spicchio dei tifosi ospiti. Lo stesso Bale, capitano del Galles, ha raggiunto gli avversari sotto la curva del tifo ucraino, applaudendoli e cercando di confortarli. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 5 giugno 2022) L’hanno decisa loro: Garethe Andriy. Il primo autore del tiro cross in area al 34?, l’ucraino invece è lo sfortunato protagonista di un autogol che pesa tantissimo. Un gol decisivo per riportare ilal Mondiale dopo 64 anni e per spegnere il sogno dell’. Tra i più disperati, sotto la pioggia battente di Cardiff, c’è proprio Andriy, insotto lo spicchio dei tifosi ospiti. Lo stesso, capitano del, ha raggiunto gli avversari sotto la curva del tifo ucraino, applaudendoli e cercando di confortarli. SportFace.

