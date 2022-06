Federica Nargi | la confessione ai fan | “Mi mancherà davvero tanto”

Advertising

andreastoolbox : Alessandro Matri e Federica Nargi, il trasloco a Milano: «Roma ci mancherà tanto» - zazoomblog : Federica Nargi e Matri cambiamenti in arrivo: ecco cosa accadrà - #Federica #Nargi #Matri #cambiamenti - 361_magazine : Una grossa novità per la coppia Nargi Matri - ParliamoDiNews : Matri e Nargi traslocano: dove andranno a vivere e l`amarezza di Federica #alessandromatri #federicanargi #5giugno - bigdreamer221 : Federica Nargi non ti crede nessuno e ja -

Tempo di cambiamenti per Alessandro Matri e. L'ex velina di Striscia la Notizia, con alcune Stories Instagram, ha spiegato che a breve traslocherà con tutta la famiglia. Con il compagno farà i bagagli e si trasferirà a Milano . ...In video pubblicato su Instagram, Alessandro Matri riprende la mogliementre dorme in auto. Ad un tratto l'ex attaccante della Juve prova a svegliarla a suo modo, ma lei non la prende benissimo...Nelle ultime ore è arrivata una confessione social da parte di Federica Nargi che racconta un nuovo capitolo della sua vita e la sua reazione in merito. Federica Nargi è uno dei volti più amati e ...Alessandro Matri e Federica Nargi stanno per lasciare Roma. A dare l'annuncio la soubrette in un ask su Instagram con i follower. "Vivo a Milano da quando ho 18 anni – ha rivelato la showgirl – Roma è ...