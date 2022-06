Erutta un vulcano nelle Filippine: il villaggio di Juban viene ricoperto di cenere (Di domenica 5 giugno 2022) Il villaggio di Juban nelle Filippine e' ricoperto di cenere dopo l'eruzione del vulcano Bulusan, durata circa 17 minuti. Le immagini aeree mostrano un panorama completamente grigio. 5 giugno 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 5 giugno 2022) Ildie'didopo l'eruzione delBulusan, durata circa 17 minuti. Le immagini aeree mostrano un panorama completamente grigio. 5 giugno 2022

