Ermal Meta | chi è la fidanzata attuale Chiara Sturdà | “Grazie a lei ho ritrovato la serenità”

Si chiama Chiara Sturdà l'attuale fidanzata di Ermal Meta, uno dei cantanti italiani più amati dal pubblico. Trentunenne – è nata il 16 ottobre 1990 ed è del segno della bilancia – laureata in economia e gestione aziendale all'università Cattolica di Milano, Chiara lavora come marketing manager per una società che cura l'immagine degli atleti, ma il suo curriculum vanta anche esperienze come commentatrice sportiva per una emittente tv locale lombarda. Chiara ha fatto la sua prima apparizione pubblica a fianco di Ermal Meta nel 2020; è stato con una foto pubblicata sul suo canale Instagram che il cantante l'ha presentata ai suoi numerosi ammiratori, ufficializzando la relazione, maturata durante il difficile periodo del lockdown.

