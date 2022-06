Covid, più rischio forme gravi per chi esposto a smog prima della pandemia (Di domenica 5 giugno 2022) (Adnkronos) – Una esposizione a lungo termine all’inquinamento atmosferico prima della pandemia è legata ad un rischio più alto di sviluppare una forma grave di Covid-19. E’ quanto ha stabilito una ricerca tedesca presentata a Euroanaesthesia 2022, il congresso annuale della Società europea di Anestesiologia e Terapia Intensiva (Esaic) a Milano da oggi a lunedì. Lo studio tedesco ha scoperto che “le persone che vivono in territori con livelli più elevati di biossido di azoto inquinante (NO2) avevano maggiori probabilità di aver bisogno di cure in terapia intensiva e di ventilazione meccanica in caso di contagio da Sars-CoV-2”. Aver respirato troppo biossido di azoto prima dell’emergenza ha reso l’organismo più vulnerabile al virus. Susanne Koch, del dipartimento di ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 5 giugno 2022) (Adnkronos) – Una esposizione a lungo termine all’inquinamento atmosfericoè legata ad unpiù alto di sviluppare una forma grave di-19. E’ quanto ha stabilito una ricerca tedesca presentata a Euroanaesthesia 2022, il congresso annualeSocietà europea di Anestesiologia e Terapia Intensiva (Esaic) a Milano da oggi a lunedì. Lo studio tedesco ha scoperto che “le persone che vivono in territori con livelli più elevati di biossido di azoto inquinante (NO2) avevano maggiori probabilità di aver bisogno di cure in terapia intensiva e di ventilazione meccanica in caso di contagio da Sars-CoV-2”. Aver respirato troppo biossido di azotodell’emergenza ha reso l’organismo più vulnerabile al virus. Susanne Koch, del dipartimento di ...

