Continuiamo a sbagliare tutto | Maglie mette in fila gli errori dell' Occidente

(Di domenica 5 giugno 2022) Sulla guerra in Ucraina non ne abbiamo presa una. Maria Giovannainglisul conflitto che infiamma l'Europa da 102 giorni. "Noi abbiamo sbagliato edi questa guerra", spiega la giornalista a Controcorrente, il programma condotto da Veronica Gentili su Rete 4. "Pensavamo che non ci sarebbe stata l'invasione'Ucraina" da parte di Vladimir Putin, spieganella puntata di domenica 5 giugno, "poi è avvenuta e bastava avere occhi un po' più attenti per sapere che ci sarebbe stata". Altra previsione sballata quella che la guerra "sarebbe durata poco", ma anche quella che vedeva il presidente Volodymyr Zelensky sicuro ...

Sulla guerra in Ucraina non ne abbiamo presa una. Maria Giovanna Maglie mette in fila gli errori dell'Occidente sul conflitto che infiamma ...