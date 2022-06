Claudio Zimaglia | l’ex preparatore di Sinner | “Prima non aveva problemi | errori nella programmazione”

(Di domenica 5 giugno 2022), una delle figure fondamentali del team di Jannikfino alla separazione con Riccardo Piatti di febbraio, ha rilasciato un’intervista a La Stampa, avendo come tema principale i recentifisici del tennista. Toni piuttosto polemici quelli utilizzati dal fisioterapista che ha detto la sua senza peli sulla lingua: “Non è che vero che ‘il suo problema è il fisico’ come ho sentito dire anche da lui. Ha un fisico forte, ma bisogna conoscerlo e allenarlo di conseguenza”. “Chi lo cura oggi non ha ha avuto il tempo di farlo a dovere – ha continuato– e mi sorprende molto che nessuno abbia chiesto informazioni a me o a Dalibor Sirola (altro membro del vecchio staff). L’errore sta. Avrebbe dovuto fermarsi dopo ...

Advertising

PapagnaVincenzo : @gippu1 O più semplicemente manca essenzialmente il preparatore fisico che aveva nel team Piatti, Claudio Zimaglia. -

OA Sport

La Stampa intervistail suo ex fisioterapista, colui il quale lo seguiva al Piatti Center di Bordighera. Per lui non c'è alcun caso: Sinner gioca troppo, si sarebbe dovuto fermare e ...... esterno che comprende una probabile lesione dei legamenti peroneo astragalico anteriore e legamento peroneo calcaneare - spiega, da anni osteopata di fiducia della Piatti Academy - . Tennis, Zimaglia, l'ex preparatore di Sinner: "Prima non aveva problemi, errori nella programmazione" Intervista a La Stampa: «Non ha fatto la preparazione. Lui ha concluso più tardi la crescita ossea, strano che nessuno ci abbia chiesto nulla» ...Un lungo stop, destinato a durare per mesi. Alexander Zverev ha abbandonato il Roland Garros nel corso della semifinale contro Rafa Nadal, a causa di un serio problema alla caviglia e dopo un urlo che ...