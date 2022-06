Calciomercato Napoli | colpo in stand-by | distanza siderale sulle cifre

(Di domenica 5 giugno 2022) Ildelha già visto una lista molto folta di nomi che interessano a Cristiano Giuntoli per la prossima stagione. Ci sono diversi calciatori che sembrano sul piede di partenza e la società sta già valutando i profili giusti per un’eventuale sostituzione. Uno dei primi nomi sulla lista mercato delè sicuramente quello di Antonín Barák. Il trequartista del Verona ha messo in mostra tutte le sue qualità nell’ultima stagione e sembra pronto al definitivo salto di qualità. Barak(Getty Images)Mercatotra domanda e offerta Ilha chiesto informazioni al Verona per Barák e ha anche mosso i primi passi concreti che si sono tramutati in offerta. Il club scaligero, però, ha risposto con un 2 di picche. Setti ha ...

Advertising

cmdotcom : #Deulofeu ha scelto il #Napoli : trattativa con l’ #Udinese vicina alla chiusura - calciomercatoit : ?? - DiMarzio : #Calciomercato | ?@sscnapoli?, per la difesa c’è #Ostigard: i dettagli della trattativa - ZonaBianconeri : RT @infogoal_it: #Gnonto, dal guizzo con la #nazionale a stella del #calciomercato. Una big potrebbe portarlo in #SerieA #juve #milan #inte… - calciomercato_m : MERCATO NM - Napoli-Deulofeu, accordo totale: vicina anche l'intesa con l'Udinese -

Lo spagnolo è uno dei nomi caldi per il, le parti starebbero lavorando per un accordo ma molto dipenderà dalle ...Ma ripetiamo, solo se alarriverà un'offerta da 100 milioni.Però la riconoscenza nel calcio, purtroppo, è una componente che non esiste ... ma si dimentica in fretta tutto quello che ha fatto prima. Ritornando al Napoli, soprattutto per un senso di ...Dimenticata la questione Sabatini, il favorito come nuovo ds sembra essere Riccardo Bigon, ex ds di Napoli e Bologna. Potrebbe non essere il solo perchè dal club emiliano potrebbero arrivare Nicola S ...