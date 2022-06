Ultime Notizie Roma del 04-06-2022 ore 20:10 (Di sabato 4 giugno 2022) Romadailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione conflitto in Ucraina uno dei negoziatori Ha dichiarato che Chi è che vuole rafforzare le sue posizioni sul terreno con l’aiuto di nuove forniture di armi da luci dente prima di riprendere i colloqui di pace con la Russia lo riporta il Guardian l’esercito di moscata portando le posizioni a tornà Slavia anche in vista di una nuova offensiva contro questa città strategica dell’Ucraina orientale tre civili incluso un bambino sono precisi nel corso dei bombardamenti russi nella regione di lugansk nelle Ultime 24 ore alcune persone sono rimaste ferite invece nel corso di un bombardamento della città di severodonetsk il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio guterres in una dichiarazione la CNN ha rinnovato la sua richiesta di porre ... Leggi su romadailynews (Di sabato 4 giugno 2022)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione conflitto in Ucraina uno dei negoziatori Ha dichiarato che Chi è che vuole rafforzare le sue posizioni sul terreno con l’aiuto di nuove forniture di armi da luci dente prima di riprendere i colloqui di pace con la Russia lo riporta il Guardian l’esercito di moscata portando le posizioni a tornà Slavia anche in vista di una nuova offensiva contro questa città strategica dell’Ucraina orientale tre civili incluso un bambino sono precisi nel corso dei bombardamenti russi nella regione di lugansk nelle24 ore alcune persone sono rimaste ferite invece nel corso di un bombardamento della città di severodonetsk il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio guterres in una dichiarazione la CNN ha rinnovato la sua richiesta di porre ...

