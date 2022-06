Telefonata nella notte, Gianni Sperti sotto shock. “Le ha detto di no” | Rifiuto Categorico (Di sabato 4 giugno 2022) L’opinionista di Uomini e Donne, Gianni Sperti, ha cercato di sedare gli animi eppure sembra non esserci nulla da fare: il Rifiuto è stato Categorico Gianni Sperti (Witty tv)Durante l’edizione di Uomini e Donne di quest’anno i protagonisti indiscussi del Trono Over sono stati Ida Platano e Riccardo Guarnieri, e anche gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari sono rimasti spaesati dagli atteggiamenti degli ex innamorati: quale verità hanno nascosto? Il loro rapporto altalenante non ha mai convinto nessuno: tornati entrambi in studio hanno sempre dichiarato di voler fare altri tipi di percorsi e di non voler tornare sui loro passi. Una volta realmente entrati entrambi in studio, però, le cose sono cambiate: Ida è scoppiata a piangere e le sorti di ... Leggi su direttanews (Di sabato 4 giugno 2022) L’opinionista di Uomini e Donne,, ha cercato di sedare gli animi eppure sembra non esserci nulla da fare: ilè stato(Witty tv)Durante l’edizione di Uomini e Donne di quest’anno i protagonisti indiscussi del Trono Over sono stati Ida Platano e Riccardo Guarnieri, e anche gli opinionistie Tina Cipollari sono rimasti spaesati dagli atteggiamenti degli ex innamorati: quale verità hanno nascosto? Il loro rapporto altalenante non ha mai convinto nessuno: tornati entrambi in studio hanno sempre dichiarato di voler fare altri tipi di percorsi e di non voler tornare sui loro passi. Una volta realmente entrati entrambi in studio, però, le cose sono cambiate: Ida è scoppiata a piangere e le sorti di ...

Advertising

nonnarita50 : RT @DavLucia: Quando il destino sceglie di farti un regalo,farti incontrare una persona speciale, quest’incontro per magia avviene Un messa… - melekdncer : RT @DavLucia: Quando il destino sceglie di farti un regalo,farti incontrare una persona speciale, quest’incontro per magia avviene Un messa… - Vale22046 : RT @DavLucia: Quando il destino sceglie di farti un regalo,farti incontrare una persona speciale, quest’incontro per magia avviene Un messa… - AlessandraCicc6 : RT @DavLucia: Quando il destino sceglie di farti un regalo,farti incontrare una persona speciale, quest’incontro per magia avviene Un messa… - marcovolpicell : RT @DavLucia: Quando il destino sceglie di farti un regalo,farti incontrare una persona speciale, quest’incontro per magia avviene Un messa… -