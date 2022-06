Shakira e Piqué si separano | fatale il tradimento con la giovanissima hostess

Leggi su iltempo

(Di sabato 4 giugno 2022) Dopo un paio di giorni di rumors, ipotesi e ricostruzioni sui media, è arrivata l'ufficialità dai diretti interessati:si dicono addio. Tutto vero, la separazione più chiacchierata del momento si è consumata. Si è rotta una delle coppie più ammirate e celebrate nello showbiz, quella formata dalla popstare il calciatore del Barcellona Gerard. Da tempo si parlava di crisi, ora i due con un comunicato hanno fatto chiarezza una volta per tutte, tramite uno stringato comunicato diffuso dagli agenti dell'artista di Barranquilla. «Siamo spiacenti di confermare che ci stiamo separando. Per il benessere dei nostri figli, che sono la nostra priorità assoluta, chiediamo di rispettare la nostra privacy. Grazie per la comprensione». La coppia ha due figli: Milan...