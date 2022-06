Roland Garros 2022: Swiatek cerca il bis a Parigi, a Gauff serve la perfezione in finale (Di sabato 4 giugno 2022) Al Roland Garros 2022 è tempo dell’ultimo atto del torneo femminile. Attese in campo la numero 1 e la numero 18 del ranking Wta, Iga Swiatek e Cori Gauff. La tennista polacca, fresca vincitrice degli Internazionali BNL d’Italia, è la favorita di tutti i pronostici; si trova più che mai vicina alla conquista del secondo titolo Slam della carriera, dopo la vittoria proprio del French Open nel 2020. Alla statunitense Gauff l’arduo compito di rovinare una festa preannunciata, cercando un colpaccio che varrebbe il primo Major alla prima finale in carriera. Ciò che sta facendo Iga Swiatek è quanto di più solido e costante si possa aver visto nel tennis femminile da diversi anni a questa parte; 34 vittorie consecutive in questa stagione, di ... Leggi su sportface (Di sabato 4 giugno 2022) Alè tempo dell’ultimo atto del torneo femminile. Attese in campo la numero 1 e la numero 18 del ranking Wta, Igae Cori. La tennista polacca, fresca vincitrice degli Internazionali BNL d’Italia, è la favorita di tutti i pronostici; si trova più che mai vicina alla conquista del secondo titolo Slam della carriera, dopo la vittoria proprio del French Open nel 2020. Alla statunitensel’arduo compito di rovinare una festa preannunciata,ndo un colpaccio che varrebbe il primo Major alla primain carriera. Ciò che sta facendo Igaè quanto di più solido e costante si possa aver visto nel tennis femminile da diversi anni a questa parte; 34 vittorie consecutive in questa stagione, di ...

fanpage : 'Puoi perdere perché il tuo avversario ha giocato meglio, ma non puoi perdere perché non hai dato il massimo' Ha vi… - Eurosport_IT : Rafa Nadal compie oggi 36 anni: è il più forte tennista di sempre? ???????? ?? 2x Australian Open?????? ?? 13x Roland Gar… - ItaliaTeam_it : Un torneo magnifico che termina in semifinale. Che Roland Garros per Martina Trevisan! ???? #ItaliaTeam |… - angiuoniluigi : RT @Corriere: Nadal alla 14ª finale a Parigi trova Ruud: «Preferirei perdere ma avere un piede nuovo» - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Alexander Zverev è costretto al ritiro e Rafa Nadal conquista la finale del torneo del Roland Garros #ANSA -