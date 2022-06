“Ora posso dirlo”: bebè in arrivo per l’ex volto di Canale 5 (Di sabato 4 giugno 2022) A molti anni dalla sua esperienza in tv, l’ex volto di Canale 5 ha annunciato di aspettare un bebè: maschietto o femminuccia in arrivo? “Chiedetemi se sono felice?! Il senso di ogni cosa…. Ti aspettiamo”, scriveva così su Instagram, poco più di un mese fa, l’ex protagonista di un programma amatissimo targato Mediaset. La frase, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 4 giugno 2022) A molti anni dalla sua esperienza in tv,di5 ha annunciato di aspettare un: maschietto o femminuccia in? “Chiedetemi se sono felice?! Il senso di ogni cosa…. Ti aspettiamo”, scriveva così su Instagram, poco più di un mese fa,protagonista di un programma amatissimo targato Mediaset. La frase, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

IlContiAndrea : Ora non posso scrivere nulla né dire molto (causa embarghi) ma essere qui è bello. Capolavori di #LucioDalla cantat… - ophveli : sos mio fratello a settembre prende casa e va a convive ciò significa che starò da sola e non posso scappare per or… - rmedosi : RT @Luca_15_5: Ora sono morto , ma sono morto felice , perché qualcuno mi ha dato una speranza e qualche anno di felicita , ma non posso no… - Susy89269739 : Io non posso aprire le storie del baldo giovane in una tavolata di amici e parenti e ridere ridere ridere ?????? Ora p… - laperegina77 : @erry1976 Cque ti capisco..io non amo il mio corpo..ma neanche faccio qualcosa per apprezzarlo..e ogni volta che ho… -