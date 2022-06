“Non mi fido!”: dilagano i sospetti a l’Isola dei Famosi, il voltafaccia è scioccante [VIDEO] (Di sabato 4 giugno 2022) L’attore Nicolas Vaporidis è in guerra aperta con un compagno di avventura: scoppia la guerra intestina in seno a l’Isola dei Famosi. Nicolas Vaporidis (fonte youtube)L’attore Nicolas Vaporidis è uno dei potenziali vincitori de “l’Isola dei Famosi“. Inizialmente inviso dal pubblico, il chiacchierato naufrago si è messo a nudo nel corso del reality, conquistando spettatori e opinionisti. Persino la polemica Vladimir Luxuria dopo uno scontro in diretta con lui si è ravveduta, riconoscendo il suo percorso di crescita personale. Al momento Nicolas è in pole-position per la vittoria del reality, come annunciato anche dall’autore televisivo Gabriele Parpiglia. Nelle ultime ore, però, l’attore si è ritrovato a fronteggiare uno storico amico nel format, arrivando a mettere in dubbio la natura del loro ... Leggi su ck12 (Di sabato 4 giugno 2022) L’attore Nicolas Vaporidis è in guerra aperta con un compagno di avventura: scoppia la guerra intestina in seno adei. Nicolas Vaporidis (fonte youtube)L’attore Nicolas Vaporidis è uno dei potenziali vincitori de “dei“. Inizialmente inviso dal pubblico, il chiacchierato naufrago si è messo a nudo nel corso del reality, conquistando spettatori e opinionisti. Persino la polemica Vladimir Luxuria dopo uno scontro in diretta con lui si è ravveduta, riconoscendo il suo percorso di crescita personale. Al momento Nicolas è in pole-position per la vittoria del reality, come annunciato anche dall’autore televisivo Gabriele Parpiglia. Nelle ultime ore, però, l’attore si è ritrovato a fronteggiare uno storico amico nel format, arrivando a mettere in dubbio la natura del loro ...

