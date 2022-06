Mamma in strada con due bimbi affamati, gli agenti della Volante comprano il cibo (Di sabato 4 giugno 2022) Bergamo città L’hanno vista aggirarsi spaesata in via Gavazzeni, aveva braccio il figlioletto di due anni e nel passeggino la figlia di appena due mesi. Gli agenti l’hanno accompagnata in questura e hanno fatto una colletta per acquistare cibo e generi di conforto, poi l’hanno affidata alla Caritas. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 4 giugno 2022) Bergamo città L’hanno vista aggirarsi spaesata in via Gavazzeni, aveva braccio il figlioletto di due anni e nel passeggino la figlia di appena due mesi. Glil’hanno accompagnata in questura e hanno fatto una colletta per acquistaree generi di conforto, poi l’hanno affidata alla Caritas.

