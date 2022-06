Live In Venezia, Locatelli: “Indicatori Covid favorevoli, improbabile lockdown in autunno” (Di sabato 4 giugno 2022) “La situazione Covid è sotto controllo, ma da non sottovalutare”. A dirlo è stato il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli, che è intervenuto durante la seconda giornata di Live In Venezia, l'evento firmato Sky TG24 che porta i temi dell'attualità nelle piazze italiane (QUI LA SECONDA GIORNATA - QUI LA PRIMA GIORNATA - TUTTI I PANEL). Leggi su tg24.sky (Di sabato 4 giugno 2022) “La situazioneè sotto controllo, ma da non sottovalutare”. A dirlo è stato il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco, che è intervenuto durante la seconda giornata diIn, l'evento firmato Sky TG24 che porta i temi dell'attualità nelle piazze italiane (QUI LA SECONDA GIORNATA - QUI LA PRIMA GIORNATA - TUTTI I PANEL).

