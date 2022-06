LIVE GT World Challenge, Paul Ricard 2022 in DIRETTA: Bortolotti regala spettacolo e prende il comando con Lamborghini, 11mo Valentino Rossi (Di sabato 4 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.33 Bortolotti allunga, mentre Rossi resta al 10mo posto con un piccolo scarto sull’Aston Martin #95 di Thiim. 18.30 Bachler si avvicina a Bortolotti che resta leader, ma attenzione a Marciello. 18.29 Bortolotti! Nuovo leader al Paul Ricard! Attenzione alla Porsche che resta vicina all’Huracan GT3. Marciello è terzo, mentre perde due posizioni Valentino Rossi. 18.27 Lamborghini vs Porsche per la vetta, Emil Frey attacca Dinamic Motorsport. Occhio a ‘Lello’ con la prima delle AMG. 18.25 Battaglia ancora per la prima posizione! Bortolotti vs Bachler. Marciello è terzo davanti a Serra! Che lotta davanti, mentre Rossi perde due ... Leggi su oasport (Di sabato 4 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.33allunga, mentreresta al 10mo posto con un piccolo scarto sull’Aston Martin #95 di Thiim. 18.30 Bachler si avvicina ache resta leader, ma attenzione a Marciello. 18.29! Nuovo leader al! Attenzione alla Porsche che resta vicina all’Huracan GT3. Marciello è terzo, mentre perde due posizioni. 18.27vs Porsche per la vetta, Emil Frey attacca Dinamic Motorsport. Occhio a ‘Lello’ con la prima delle AMG. 18.25 Battaglia ancora per la prima posizione!vs Bachler. Marciello è terzo davanti a Serra! Che lotta davanti, mentreperde due ...

