La Via Lattea sulle Agavi tra Sampieri e Cava d’Aliga

Scicli – "Ho ripreso la via Lattea all'interno del Parco "Costa di Carro" tra Sampieri e Cava d'Aliga (Sicilia), caratterizzato da una rigogliosa macchia mediterranea e in particolare dalla presenza delle Agavi e delle palme nane".E' quanto scrive Filippo Galati a commento della sua foto che pubblichiamo volentieri. "L'area ripresa – spiega Galati – è quella tra le costellazioni del Sagittario e dello Scorpione, di quest'ultima è ben visibile la coda e la stella più luminosa Antares". Sony ILCE-7M3 + Samyang 24mm + SA: Milkyway: 40 light 60s f/4.5 ISO-2000 + 15 dark. Landscape: 15 scatti 60s f/5.6 ISO-1600

