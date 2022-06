La domanda non è più se Salvini e Conte tireranno giù il governo, ma se la Lega e M5s tireranno giù loro (Di sabato 4 giugno 2022) Nel voto sull'Ucraina del 21 giugno si vedrà quanto i due leader saranno capaci di dare seguito alle loro tirate pacifiste in favore di sondaggio. Ma prima ci sono le amministrative e i due ci arrivano con i loro partiti già carichi di malumori Leggi su huffingtonpost (Di sabato 4 giugno 2022) Nel voto sull'Ucraina del 21 giugno si vedrà quanto i due leader saranno capaci di dare seguito alletirate pacifiste in favore di sondaggio. Ma prima ci sono le amministrative e i due ci arrivano con ipartiti già carichi di malumori

