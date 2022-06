Il Tempo: indice di liquidità, Lotito pronto a versare cinque milioni nella casse della Lazio (Di sabato 4 giugno 2022) La Lazio è alle prese con l’indice di liquidità. Entro il 22 giugno dovrà mettersi definitivamente in regola secondo il parametro fissato dalla Figc. Ma, a quanto scrive Il Tempo, il presidente biancoceleste, Claudio Lotito, ha già in mente la strategia da adottare: verserà 5 milioni nelle casse del club. “Intanto il nodo dell’indice di liquidità sarà risolto da Lotito pronto a versare nelle casse della Lazio una cifra intorno ai 5 milioni entro il 21 giugno. A quel punto mercato libero, senza limitazioni dall’1 luglio quando ci saranno gli annunci ufficiale dei primi tre acquisti voluti da Sarri. Le cessioni di Vavro ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 4 giugno 2022) Laè alle prese con l’di. Entro il 22 giugno dovrà mettersi definitivamente in regola secondo il parametro fissato dalla Figc. Ma, a quanto scrive Il, il presidente biancoceleste, Claudio, ha già in mente la strategia da adottare: verserà 5nelledel club. “Intanto il nodo dell’disarà risolto danelleuna cifra intorno ai 5entro il 21 giugno. A quel punto mercato libero, senza limitazioni dall’1 luglio quando ci saranno gli annunci ufficiale dei primi tre acquisti voluti da Sarri. Le cessioni di Vavro ...

