I tifosi del Valencia non vogliono Gattuso | provano ad infangare la sua immagine

Advertising

MCriscitiello : Complimenti al Presidente della Salernitana Iervolino. Schiena dritta e ha capito subito tutto. Gli sono bastati 4… - uzapelloni : Con @ilfoglio_it weekend l’inserto Sportivo. Da #AncelottiJr alla scomparsa del capocannoniere. L’euforia delle f… - SerieA : Al centro del campo batte un cuore ???? che ha infiammato tutti i tifosi del @acmilan ??TONALI IS ON FIRE ??… - gayburg : Adinolfi attacca i tifosi del Velencia, accusandoli di «perseguitare» gli omofobi - ivan_c7 : Sentono interesse del Tottenham pe Bastoni e inneggiano subito all'uscita di Sunning . . . i miei tifosi basici! -

LaVoce del popolo

Un rebus da cui dipendono gran parte degli sviluppimercato in Serie A. Il futuro di Nicolò Zaniolo tiene in ansia idella Roma e accende le fantasie di juventini e milanisti, pronti ad accogliere a braccia aperte il classe '99. Il suo ...Per iNapoli però non è una bella notizia. Sia perché c'è chi non si fida delle qualità dell'ex Milan sia soprattutto perché si teme che il suo arrivo coincida con l'addio a Mertens . Sui ... Finale Coppa. I tifosi del Rijeka approdano a Spalato Sky Sport ha ipotizzato una formazione composta da soli obiettivi di mercato, giocatori rientrati da prestiti e riscattati: cambierebbe tutto ...Liverpool e Real Madrid si uniscono in difesa dei propri tifosi e chiedono risposte sugli eventi di sabato scorso ...