E’ un gesto importante legato alla cura del corpo, ma attenzione a cosa può succedere se non lo fai in questo modo (Di sabato 4 giugno 2022) Ci sono delle credenze che ci portiamo avanti come pezzi della nostra cultura, grazie ai racconti o alle abitudini che i nostri antenati hanno mantenuto fino ai nostri giorni. Alcune hanno fonti certe, altre ancora navigano nella leggenda. Questa però è ancora seguita, e molte persone fanno attenzione a come fanno questo gesto abituale. Ancora L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di sabato 4 giugno 2022) Ci sono delle credenze che ci portiamo avanti come pezzi della nostra cultura, grazie ai racconti o alle abitudini che i nostri antenati hanno mantenuto fino ai nostri giorni. Alcune hanno fonti certe, altre ancora navigano nella leggenda. Questa però è ancora seguita, e molte persone fannoa come fannoabituale. Ancora L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Advertising

mancinofranco1 : l’importante non è il contenuto ma il gesto - OnolyH : @PDFAKKK @86_longo @CorSport Beh. Per quanto riguarda Bremer, Cairo non può chiedere la luna perché il giocatore ha… - GuglielmoZambe2 : RT @LorenzoGiuliod1: Un grande gesto di maturità ed un importante messaggio di consapevolezza, intelligenza e coerenza: non si va a ritirar… - MrRothbard : RT @LorenzoGiuliod1: Un grande gesto di maturità ed un importante messaggio di consapevolezza, intelligenza e coerenza: non si va a ritirar… - AreziaP : RT @LorenzoGiuliod1: Un grande gesto di maturità ed un importante messaggio di consapevolezza, intelligenza e coerenza: non si va a ritirar… -