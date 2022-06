Dopo i servizi di Striscia la notizia sulle borseggiatrici arriva una svolta | I dettagli (Di sabato 4 giugno 2022) Striscia la notizia, Dopo i servizi sulle ladre pizzicate a rubare in metropolitana e in strada arriva la svolta: missione compiuta Missione compiuta. A distanza di mesi dalla partenza della campagna antiborseggio di Striscia la notizia, la Procura di Milano ha finalmente operato una sostanziale modifica alle disposizioni per le forze dell’ordine: ora le ladre pizzicate a rubare in metro e per strade cittadine potranno finire “in carcere anche se incinte”. Tirano un sospiro di sollievo le vittime, tantissime, che ci hanno sommerso di segnalazioni in questi mesi: studenti, pendolari, turisti, molto spesso anziani, per i quali subire questo tipo di furto era particolarmente mortificante. Leggi anche –>ignazio moser e cecilia weekend ... Leggi su 361magazine (Di sabato 4 giugno 2022)laladre pizzicate a rubare in metropolitana e in stradala: missione compiuta Missione compiuta. A distanza di mesi dalla partenza della campagna antiborseggio dila, la Procura di Milano ha finalmente operato una sostanziale modifica alle disposizioni per le forze dell’ordine: ora le ladre pizzicate a rubare in metro e per strade cittadine potranno finire “in carcere anche se incinte”. Tirano un sospiro di sollievo le vittime, tantissime, che ci hanno sommerso di segnalazioni in questi mesi: studenti, pendolari, turisti, molto spesso anziani, per i quali subire questo tipo di furto era particolarmente mortificante. Leggi anche –>ignazio moser e cecilia weekend ...

