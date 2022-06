Deadpool 3, gli sceneggiatori rassicurano: "Deadpool sarà Deadpool" (Di sabato 4 giugno 2022) Per chi si stesse preoccupando di uno snaturamento nei modi di fare del personaggio di Deadpool nel nuovo film (ovvero, sarà volgare come sempre?) , sappiate che non c'è nulla da temere. Deadpool avrà cambiato casa con l'acquisizione di FOX da parte di Disney, ma gli sceneggiatori della pellicola ci tengono a farvi sapere che il personaggio rimarrà quello che è sempre stato: un mercenario chiacchierone, folle e irriverente, anche se ai piani alti adesso c'è Topolino. In un'intervista con Den of Geek, gli sceneggiatori del franchise di Deadpool hanno parlato di com'è lavorare per delle compagnie come Disney e i Marvel Studios, e hanno voluto rassicurare i fan che potrebbero preoccuparsi ... Leggi su movieplayer (Di sabato 4 giugno 2022) Per chi si stesse preoccupando di uno snaturamento nei modi di fare del personaggio dinel nuovo film (ovvero,volgare come sempre?) , sappiate che non c'è nulla da temere.avrà cambiato casa con l'acquisizione di FOX da parte di Disney, ma glidella pellicola ci tengono a farvi sapere che il personaggio rimarrà quello che è sempre stato: un mercenario chiacchierone, folle e irriverente, anche se ai piani alti adesso c'è Topolino. In un'intervista con Den of Geek, glidel franchise dihanno parlato di com'è lavorare per delle compagnie come Disney e i Marvel Studios, e hanno voluto rassicurare i fan che potrebbero preoccuparsi ...

