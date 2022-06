Conte richiama, ma Lukaku vuole solo l'Inter: le cifre (Di sabato 4 giugno 2022) Antonio Conte chiama, Romelu Lukaku non risponde. L'allenatore del Tottenham ripensa al centravanti belga del Chelsea, che però ha... Leggi su calciomercato (Di sabato 4 giugno 2022) Antoniochiama, Romelunon risponde. L'allenatore del Tottenham ripensa al centravanti belga del Chelsea, che però ha...

Advertising

sportli26181512 : Conte richiama, ma Lukaku vuole solo l'Inter: le cifre: Antonio Conte chiama, Romelu Lukaku non risponde. L'allenat… - Giampie27342661 : @herisson13 La cosa singolare è che nessun conduttore lo richiama alla responsabilità “politica” delle sue dichiara… - Quinta00876879 : RT @Europeo91785337: Le migliori parole per questa #FestadellaRepubblica2022 le ho sentite dal Presidente #Conte che richiama art1 della Co… - Europeo91785337 : Le migliori parole per questa #FestadellaRepubblica2022 le ho sentite dal Presidente #Conte che richiama art1 della… - ebonalbe : Giorgetti richiama Salvini per le sue scivolate anti governo e Di Maio, cosa aspetta a tirare la giacca all’ondiva… -