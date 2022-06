Calcio; Lazio, 'Per Lazzari e Zaccagni controlli clinici' (Di sabato 4 giugno 2022) Negli ultimi allenamenti con l'Italia al Centro Tecnico di Coverciano, i giocatori della Lazio Manuel Lazzari e Mattia Zaccagni hanno percepito "riacutizzazioni di problemi cronici preesistenti": lo ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 4 giugno 2022) Negli ultimi allenamenti con l'Italia al Centro Tecnico di Coverciano, i giocatori dellaManuele Mattiahanno percepito "riacutizzazioni di problemi cronici preesistenti": lo ...

Caso Lazzari - Zaccagni, la versione della Lazio: 'Via per problemi preesistenti' La Lazio interviene sugli infortuni di Mattia Zaccagni e Manuel Lazzari, che giovedì hanno lasciato la Nazionale, sottolineando che i due giocatori biancocelesti hanno accusato 'il riacutizzarsi di problemi cronici preesistenti'.